LIVE Tournée 4 Trampolini | Bischofshofen 2020 in DIRETTA | Kubacki vince e riporta la

Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2020: Kubacki vince e riporta la Tournèe in Polonia! Lindvik secondo, Geiger terzo

LA CRONACA DELLA GARA 19.14: Con la grande festa polacca, l'ennesima nell'ultimo periodo, si chiude la Tournèe dei 4 Trampolini. 19.13: La top ten della Tournèe vede Kobayashi al quarto posto, poi Kraft, Forfang, D. Prevc, P. Prevc, Ito, Leyhe, Aschenwald 19.12: La top ten di Bischofshofen vede al quarto posto Kraft (Aut), poi P. Prevc (Slo), Tande (Nor), R. Kobayashi (Jpn), Ito (Jpn), D. Prevc (Slo), Aschenwald (Aut) 19.11: Il podio della Tournèe recita primo Dawid Kubacki (Polonia), secondo Marius Lindvik (Norvegia), terzo Karl Geiger (Germania) 19.10. Il podio di Bischofshofen: Dawid Kubacki primo, Karl Geiger secondo, Marius Lindvik terzo 19.10: Kubacki vince con 300.1 punti, grazie al salto da 140.5 metri

