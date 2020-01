Inter, Conte sbotta a Sky: “Ma quale contropiede, noi pressiamo alti e attacchiamo. Gli avversari ci temono, il Napoli ha sofferto” (Di martedì 7 gennaio 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria con il Napoli. “Non penso che l’Inter si sia abbassata a difendere e a ripartire, abbiamo preso alto il Napoli e abbiamo cercato di farlo tutta la partita. Non si parla di contropiede, non lo facciamo. Spazi? Ma quali spazi, ma di cosa stiamo parlando. E’ una squadra che gioca a memoria, gli avversari ci temono di piu rispetto a chi commenta la partita. E’ una vittoria importantissima, vale tantissimo perchè vincere qui non è mai semplice per nessuno. Il Napoli è sempre stato l’antagonista della Juventus, l’Inter è sempre finita molto dietro. Abbiamo ridotto il gap, abbiamo affrontato la partita con tanta personalità. Sono partite che danno fiducia e aumentano l’autostima. Bastoni? E’ il nostro futuro e il nostro presente, se diventa più cattivo ha un ... Leggi la notizia su forzazzurri

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri - Inter : ?? | SOSTITUZIONE Secondo cambio della partita deciso da Antonio Conte! ?? @stefanosensi12 ???? ?? @vecino ????… - riotta : Bravissimo Mister #Conte a zittire finalmente il dinosauro Capello che @sky parla di contropiede e catenaccio come… -