Inter | assist di Deschamps | «Giroud infelice | dovrebbe partire»

L'ex commissario tecnico della nazionale francese Deschamps ha suggerito a Giroud di lasciare il Chelsea: l'Inter spera Didier Deschamps ha voluto mandare un messaggio a Olivier Giroud, da settimane obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare l'attacco: «dovrebbe andare via dal Chelsea. Non è felice, sta giocando davvero poco». «Non è colpa sua, ma sta soffrendo la situazione. Deciderà lui quale sarà la cosa migliore da fare sia a livello sportivo che di progetto da seguire», ha suggerito l'ex commissario tecnico della nazionale francese.

