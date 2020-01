Golden Globe, Ricky Gervais smonta Hollywood tra applausi e risate imbarazzate: «La mia ultima volta qui, ma chi se ne importa» – Video (Di lunedì 6 gennaio 2020) «Vi farà piacere sapere che questa è l’ultima volta che presento questi premi, quindi non mi interessa più nulla. Scherzo, non me n’è mai fregato. E neanche alla Nbc interessa. Kevin Hart fu licenziato dagli Oscar per alcuni tweet offensivi. Per mia fortuna la Hollywood Foreign Press parla a stento inglese. Non hanno idea di cosa sia Twitter». Ogni anno annuncia che sarà l’ultima volta come conduttore, e invece, allo scoccare della nuova annata eccolo di nuovo lì, con lo smoking e il bicchiere di birra pronto all’uso. Ricky Gervais ha inaugurato la 77esima edizione dei Golden Globe, in diretta dalle 2 alle 5 – ora italiana – dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Lo stand up comedian inglese ha aperto le danze e rotto il ghiaccio con un monologo di sette minuti. Arriva sul palco e ne ha per tutti, senza esclusione di colpi: «Potremmo ... Leggi la notizia su open.online

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - WarnerBrosIta : Congratulazioni a Joaquin Phoenix per aver vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in un film dramma… - enpaonlus : Grandissimo attore. Grandissimo difensore degli animali e dei loro diritti. Anche spiritoso nel commentare la cena… -