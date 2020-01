"È soltanto un'influenza" Ma la donna muore per il batterio killer (Di lunedì 6 gennaio 2020) Marco Della Corte La donna aveva ricevuto due diagnosi e il ricovero in ospedale, ma è morta dopo 48 ore: la famiglia vuole la verità sulle cause del decesso Una donna di 51 anni è morta a causa di un non meglio specificato batterio killer. Non è bastata alla sventurata la cura massiccia di cortisoni e antibiotici fattale in vena. La 51enne è morta a 48 ore dal ricovero presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, mentre era in terapia intensiva. La donna è morta a causa di una sepsi giunta dopo due diagnosi di influenza effettuate dalla guardia medica e in seguito da medico di famiglia. Come si legge da La Nazione, la 51enne, mamma di una bambina di 10 anni, era in perfetto stato di salute. In tempi recenti aveva effettuato un check-up completo riguardo le sue condizioni. I problemi sono iniziati lo scorso 13 dicembre, quando la donna ha accusato disturbi ... Leggi la notizia su ilgiornale

