Calciomercato Milan | l’annuncio nel pre-partita delude i tifosi 

Calciomercato Milan, arrivano importanti parole dalla dirigenza nel pre partita di San Siro. Dichiarazioni prevedibili ma che gelano i tifosi che ancora sognavano per gennaio. Zlatan Ibrahimovic, un difensore e poi stop. Il Milan, salvo colpi di scena, non andrà oltre in questa sessione invernale. Non arriverà un centrocampista di qualità o un attaccante come …

