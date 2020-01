Brescia Lazio: non basta un Balotelli molto generoso senza palla (Di lunedì 6 gennaio 2020) La prestazione di Balotelli fotografa la grande attenzione difensiva mostrata dal Brescia. Non è però bastata per ottenere punti Il Brescia contro la Lazio ha disputato un secondo tempo di grande generosità difensiva. Si passava in fase di non possesso dal 441 al 531. L’obiettivo era quello di negare profondità alla Lazio, con una squadra molto corta e compatta. Balotelli esprime l’attenzione difensiva mostrata dal Brescia. L’ex Marsiglia è stato il giocatore dei padroni di casa con più intercetti, ben 3. Un esempio nella slide sopra: squadra raccolta indietro, Balotelli viene incontro e recupera un prezioso pallone. Ha giocato molto bene spalle alla porta e si è posizionato sempre bene, consentendo al Brescia di risalire Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 18 segna Balotelli per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 – Lazio 0 #BresciaLazio #SerieATIM… - DiMarzio : ? Nel 2010 vinceva il Torneo di Viareggio con una tripletta ??Oggi tocca le 205 reti da professionista Il decennio d… - DiMarzio : #ChievoInter nel 2010 ?? #BresciaLazio nel 2020 ?? Il decennio lo apre sempre un gol di #Balotelli -