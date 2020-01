Avanti un altro, novità nel cast. Bonolis: “Perfetta sintonia con Laurenti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Avanti un altro, nuovi personaggi nel cast: Sara Croce è la Bonas Squadra che vince non si cambia, si dice, e anche Avanti un altro ha deciso di seguire questo antico motto nonostante qualche novità nel cast che sarà ben gradita ai telespettatori di Canale 5. A vestire i panni di Bonas non ci sarà più Laura Cremaschi bensì Sara Croce. La ragazza è stata Madre Natura nell’ottava edizione di Ciao Darwin – Terre Desolate lasciando di stucco il pubblico maschile per la sua bionda bellezza. Originaria di Pavia, e alta più di un metro e ottanta, per la sua bellezza è stata paragonata anche a Eva Kant. Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia dove si è classificata al quarto posto e ora sarà al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel quiz-varietà più divertente della televisione. Paolo Bonolis su Luca Laurenti: “Io e lui siamo in perfetta sintonia” Se c’è ... Leggi la notizia su lanostratv

