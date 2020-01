Atalanta-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Atalanta-Parma: la Dea di Gasperini ospita in casa i ducali di D’Aversa nella 18ª giornata del campionato di Serie A L’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta in casa nella 18ª giornata di Serie A il Parma di Roberto D’Aversa. La Dea è 5ª in classifica con 31 punti, mentre i ducali si trovano in 7ª posizione con 25. Atalanta-Parma: la partita si giocherà lunedì 6 gennaio 2020 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Atalanta-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Atalanta-Parma sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione ... Leggi la notizia su calcionews24

romeoagresti : Ufficiale: #Kulusevski passa dall’#Atalanta alla #Juventus per 35 milioni più eventuali altri 9 di bonus. Contestua… - forumJuventus : Kulusevski-Juventus, i dettagli: ?? Accordo totale con l'Atalanta e il giocatore ?? Operazione da 35 milioni più bo… - forumJuventus : Ufficiale Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus: all'Atalanta 35 mln più 9 di bonus. Rimarrà a Parma fino… -