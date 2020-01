Anticipazioni Il paradiso delle signore, Marina: “Non pensavo di farcela” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il paradiso delle signore, Ludovica Coscione (una delle Veneri): “Non pensavo che sarei diventata attrice” Ludovica Coscione è una giovanissima attrice di 21 anni, conosciuta soprattutto per il ruolo di Marina Fiore ne Il paradiso delle signore. Il suo personaggio è una new entry di questa stagione, ed è appunto una ragazza che pur lavorando come Venere nel negozio di Vittorio Conti sogna di diventare un’affermata attrice ed è determinata nel riuscirci. Nella realtà, invece, Ludovica Coscione non pensava di riuscire a diventare una attrice. In un’ intervista a TvMia infatti ha ammesso: “Fare l’attrice era un sogno che mi portavo dentro fin da bambina, non avrei mai pensato che sarei riuscita a realizzarlo: e invece eccomi qui” Subito dopo però ha aggiunto, con una battuta, che la sua passione più grande è mangiare una pizza mentre guarda la ... Leggi la notizia su lanostratv

