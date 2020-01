10 ricette detox per ritrovare la forma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Insalata di pomodoro, avocado e fetaPasta con ceci, pomodorini e rucolaPeperoni con riso basmati e sgombroInsalata di farro, germogli di soia, zucchine grigliate, spinacino, lattuga e uova sode Patate, gamberetti e zucchine in umidoStraccetti di pollo con zucchine e fiori di zucca saltati in padella con scaglie di mandorleInsalata di fagioli, cipolla rossa e tonno Tabulè di verdure e mandorlePesce in crosta di mandorleInsalata di orzo con salmone, basilico e pomodoroTirar tardi, mangiare di più, dimenticarsi di frutta e verdura, fare spuntini fuori orario, brindare con gli amici concedendosi un cocktail o un bicchiere di vino di troppo: che ferie sarebbero se non si infrangesse qualche regola? Quel che conta è recuperare al rientro: per perdere qualche chilo accumulato, ma anche ritrovare la forza e il sorriso necessari per affrontare al meglio la routine di ogni giorno. «Abitudini ... Leggi la notizia su vanityfair

