Traffico Roma del 05-01-2020 ore 19:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) Traffico IN ENTARATA ALLA CAPITALE SULLE DIRAMAZIONI SI STA CODA FINO AL RACCORDO A PARTIRE DA SETTEBAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, E ALTRE FILE A PARTIRE DA TORRENOVA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CITTÀ TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZA DEL POLPOLO VERSO IL LUNGOTEVERE Traffico CON CODE TRA I PONTI GARIBALDI E CAVOUR, VERSO PONTE FLAMINIO SUL LUNGOTEVERE FINO ALLE 20.30 DI QUESTA SERA BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE MENTRE ALLE 21 SUL PALCO DEL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR TORNA “NOTRE DAME DE PARIS”, CON IL SECONDO SPETTACOLO DI OGGI. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO. IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL TORINO COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SONO SCATTATE LE LIMITAZIONI AL Traffico INFILE IL TRASPORTO: PER RAGGIUNGER LE VIE ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-01-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 05-01-2020 ore 18:30 - #Traffico #05-01-2020 #18:30 -