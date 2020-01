Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Christoph rivela a Paul che Annabelle ha ucciso Romy! E inizia la vendetta… (Di domenica 5 gennaio 2020) Ci sono voluti mesi, ma alla fine la terribile verità è venuta alla luce! A settimane di distanza dalla tragica morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) scoprirà infatti finalmente la vera causa della scomparsa della sua amata. E la sua rabbia non avrà limiti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle avvelena Romy Romy muore tra le braccia di Paul, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot)1 Per ora nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la maggiore minaccia per l’amore tra Paul e Romy sembra essere Jessica (Isabell Ege), che con i suoi intrighi mira a separare i due innamorati. Alla fine, però, la Bronckhorst si rivelerà innocua (e, anzi, sarà lei stessa a pagare per i propri sotterfugi): il ... Leggi la notizia su tvsoap

