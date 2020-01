Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 6 gennaio 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Su Rai 1 appuntamento dell'Epifania con Soliti Ignoti - Il Ritorno Speciale Lotteria Italia con Amadeus. Alle 23.40 terza puntata de Il Gran Varietà - Storia dei grandi varietà televisivi, con Maurizio Costanzo. Alle 9.40 Concerto dell'Epifania, alle 10.55 Santa Messa dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Ma veniamo al prime time. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Nel corso della serata Amadeus ospiterà i 22 Big di Sanremo 2020, che annunceranno il titolo delle canzoni in gara al Festival. Su Rai 2 due puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.00 La Domenica Sportiva. Ma veniamo al prime time. In trappola (S01E09): un barbone che stava dormendo in un cassonetto dei rifiuti si ritrova intrappolato in un camion dell'immondizia. Come se ... Leggi la notizia su blogo

DottoriinCorsia : RT @vaniatoni2: @RaiTre @StandByMeTV @DottoriinCorsia già mi mancate....al solo pensiero che stasera sarà l'ultima puntata....@StandByMeTV… - vaniatoni2 : @RaiTre @StandByMeTV @DottoriinCorsia già mi mancate....al solo pensiero che stasera sarà l'ultima puntata....… - pasqual33061372 : @dacon1it Troppi programmi belli stasera , nn sò -