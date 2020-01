Si è suicidato Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) Il musicista Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, si è tolto la vita in un albergo di Fidenza, comune della provincia di Parma. Il decesso dell’autore e produttore musicale sarebbe avvenuto nella sera di giovedì scorso, 2 gennaio, e il corpo è stato ritrovato il giorno dopo, di mattina, dai dipendenti della struttura alberghiera. La notizia è stata diffusa oggi dalla stampa locale. Stando a una prima ricostruzione, Ciani, 62 anni, avrebbe usato un sacchetto di plastica per soffocarsi. Ciani è stato autore di molti successi musicali, tra cui Tutti i brividi del mondo, cantato dalla Oxa, e Ti Lascerò che vinse il Festival di Sanremo nel 1989 in coppia con Fausto Leali. LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi? Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa. Il musicista avrebbe spiegato le ragioni del gesto in un biglietto lasciato nella sua camera d’albergo e indirizzato ... Leggi la notizia su cronacasocial

