Scatta l’allarme per i soldati italiani all’estero (Di domenica 5 gennaio 2020) Scatta l’allarme per i soldati italiani all’estero. Innalzate le misure di sicurezza in tutte le basi in Medio Oriente. Interrotto l’addestramento dell’esercito di Baghdad. Sale il livello di allerta per i soldati italiani all’estero. La decisione è stata presa dopo i due raid degli Stati Uniti contro i vertici militari iraniani. il primo, quello che potrebbe aver cambiato il corso della storia, ha portato all’uccisione del Generale Soleimani. Tensione Usa-Iran, Scatta l’allarme per i soldati italiani all’estero L’esercito italiano impegnato sullo scenario del Medio Oriente, su ordine della Nato, ha interrotto l’addestramento dell’esercito di Baghdad. Una precauzione per limitare i contatti e quindi possibili rappresaglie. Cambiano anche le misure da adottare all’interno della zona di competenza e ... Leggi la notizia su newsmondo

