Osaka: “Ho rischiato la vita con gli squali ai Caraibi” (Di domenica 5 gennaio 2020) Osaka, racconto da brividi alla vigilia del torneo di Brisbane. La campionessa giapponese di tennis rivela una spaventosa disavventura nei mari dei Caraibi. Vacanza horror ai Caraibi per Naomi Osaka, campionessa giapponese di tennis nonché detentrice in carica dell’ultmissimo Australian Open. A raccontarlo è direttamente l’atleta a alla vigilia della gara contro Maria Sakkari di … L'articolo Osaka: “Ho rischiato la vita con gli squali ai Caraibi” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

InkStrawberry : @PAcciaro Col Giappone? Io, per un motivo o per un altro, non sono ancora riuscita ad andarci. E pensare che ho ami… - Fprime86 : RT @tennisitaly: Paura Osaka: 'Ho rischiato la vita ai Caraibi' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #tennis Paura Osaka: “Ho rischiato la vita ai Caraibi” -