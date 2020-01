Napoli, Mertens in Belgio per la famiglia: permesso speciale per lui (Di domenica 5 gennaio 2020) Napoli, Mertens in Belgio per la famiglia: permesso speciale per lui Dries Mertens come annunciato nella giornata di ieri salterà la partita contro l’Inter a casa di un problema all’adduttore che lo costringerà a restare fuori. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il belga avrebbe ottenuto un permesso speciale da parte del Napoli per poter andare in Belgio dai propri cari. Non è ancora sicura la data di ritorno dell’attaccante, ma è probabile ipotizzare che il trentaduenne sarà a Napoli già dalla prossima settimana. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un ... Leggi la notizia su forzazzurri

SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Mertens, possibile comfort letter al Napoli già da febbraio: i dettagli. Sul belga c'è l'Inter - cn1926it : GdS – #Mertens, ritorno in Belgio: può aver usufruito di un permesso del #Napoli - RY8113 : RISPETTATE Mertens!!!che mentecatti che siete,volatili del malaugurio siete voi la rovina del #Napoli #Mertens Ris… -