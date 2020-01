Milano, trovata morta in agriturismo

trovata morta con evidenti segni di aggressione nell'agriturismo gestito dai figli, nella zona sud di Milano. Il corpo dell'anziana era riverso a terra, in un appartamento in rifacimento della struttura. La vittima era legata e aveva una federa in testa, il volto tumefatto e diverse ferite sul capo. L'agriturismo è composto da una cascina e da un'area sosta per camper.Sul posto sono intervenuti Mobile e Scientifica.(Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna di 90 anni è statacon evidenti segni di aggressione nell'gestito dai figli, nella zona sud di. Il corpo dell'anziana era riverso a terra, in un appartamento in rifacimento della struttura. La vittima era legata e aveva una federa in testa, il volto tumefatto e diverse ferite sul capo. L'è composto da una cascina e da un'area sosta per camper.Sul posto sono intervenuti Mobile e Scientifica.(Di domenica 5 gennaio 2020)

repubblica : Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano, legata e con una federa in testa. 'Picchiata selvaggi… - repubblica : Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Prima ipotesi: 'Picchiata selvaggiamente' [aggiorname… - fattoquotidiano : Milano, 90enne trovata morta in una cascina. “Segni di violenza sul corpo”: si indaga per omicidio -