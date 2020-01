Lutto devastante per Massimo Giletti: il mondo della tv si stringe intorno al noto conduttore (Di domenica 5 gennaio 2020) Si chiamava Emilio Giletti ed era il padre del notissimo conduttore televisivo Massimo. Il 4 gennai, l’uomo se n’è andato, era ricoverato in ospedale di Novara e il decesso è arrivato in mattinata, per cause naturali. Il padre di Massimo Giletti è stato anch’esso una figura di spicco italiana, seppur in un altro campo. L’uomo infatti è stato un noto imprenditore nella zona del biellese, proprietario dell’azienda di famiglia, la Giletti S.p.a., tra le principali produttrici di filati al mondo. Il fondatore, Anselmo Giletti, l’aveva creata a Ponzone di Trivero più di 100 anni fa, precisamente nel 1881. Nella stessa azienda ha lavorato per breve tempo lo stesso Massimo Giletti, prima di intraprendere la carriera nel mondo della Tv e dell’informazione. Tuttavia, anche senza Massimo, la gestione dell’azienda di Emilio Giletti era stata segnata anche da numerose sponsorizzazioni per ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Lutto devastante per Massimo Giletti: il mondo della tv si stringe intorno al noto conduttore) Playhitmusic -… - vperheartbreath : Parliamo un attimo di quanto sia devastante The next right thing di Frozen 2? E' il lutto fatto a canzone, è così REALE. -