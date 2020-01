LIVE Trento-Virtus Bologna 12-13, Serie A basket 2020 in DIRETTA: primi cinque minuti di totale equilibrio (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 Gran canestro di Pippo Ricci che porta avanti la Virtus. 12-11 Weems porta la Segafredo a -1, 5’17” da giocare nel primo quarto. 12-8 Teodosic lascia sul posto tutta la difesa. 12-6 TRIPLA di Kelly ancora con l’ausilio del tabellone. 9-6 Risponde immediatamente Alessandro Gentile con un altro uno contro uno a bersaglio. 7-6 Gamble indisturbato sotto canestro deve solo alzarsi e mettere dentro a due mani. 7-4 Entrata di Milos Teodosic. 7-2 Pascolo a rimbalzo sul tiro di Gentile appoggia a canestro. 5-2 Dopo tre azioni senza punti messi a referto, uno contro uno di Gentile che trova solo la retina. 3-2 TRIPLA di Kelly che si scuote subito. 0-2 Ottimo passaggio di Markovic per Gamble che schiaccia. Primo possesso a disposizione della Segafredo. INIZIA IL MATCH! 17.28 QUINTETTI TITOLARI: Trento: Blackmon, Craft, Gentile, ... Leggi la notizia su oasport

