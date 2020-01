LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: si comincia, Gross per il podio, Razzoli per rinascere (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 E’ una gara fondamentale per la classifica generale. Il francese Pinturault ed il norvegese Henrik Kristoffersen si trovano rispettivamente in terza e quarta posizione con 401 e 379 punti. Al comando il norvegese Kilde con 474, poi Dominik Paris con 454: oggi entrambi potrebbero venire scavalcati. 13.45 Lo scorso anno vinse a Zagabria l’austriaco Marcel Hirscher, ora ritirato, con 6 decimi sul francese Pinturualt e 62 centesimi sul connazionale Feller. Il primo degli italiani fu Stefano Gross, decimo a 1″97. 13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. LA START-LIST DELLO Slalom La preview dello Slalom – Programma e tv della gara di oggi – Alex Vinatzer apre un gennaio decisivo – Le ... Leggi la notizia su oasport

