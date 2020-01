LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 6-3 1-2, gli azzurri si giocano tutto (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto in uscita dal servizio che finisce largo per Durasovic 2-2 Salva tutto Fognini con una gran prima, appena lunga la risposta di Durasovic 40-40 DECIDING POINT: Fognini buttato fuori dal campo da Ruud, poi chiude molto bene Durasovic. In pratica è palla break Norvegia. 40-30 Cerca il dritto lungolinea Fognini, ma è lungo 40-15 Buona prima di Fognini 30-15 Controlla bene la rete Bolelli 15-15 Facile smash di Bolelli 0-15 Gran volée in allungo di Durasovic 1-2 Il break non era destinato, forse rimandato, intanto la Norvegia resta in partita: due palle break annullate e Italia sotto nel secondo set. 40-40 CHE SFORTUNA! La Norvegia prende un nastro, Fognini si salva e recupera su uno smash di Durasovic ma sul successivo, Bolelli non può nulla. 30-40 CHE SCAMBIO! L’Italia si difende sulle bordate di Ruud e gli smash di Durasovic, ... Leggi la notizia su oasport

