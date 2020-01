Iran, marea umana invade le strade di Ahvaz per il corteo funebre di Soleimani (Di domenica 5 gennaio 2020) Iran, marea umana invade le strade di Ahvaz per il corteo funebre di Soleimani Migliaia di persone sono scese in strada ad Ahvaz, capoluogo della provincia del Khuzestan, in Iran, per il primo corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani (qui il suo profilo), ucciso in un raid statunitense a Baghdad due giorni fa. Oggi è il primo di tre giorni di lutto proclamati in Iran, i funerali si terranno martedì quando il generale sarà sepolto nella sua città natale, Kerman. Nel filmato del corteo ad Ahvaz, trasmesso in diretta dalla tv di Stato con lo schermo listato a lutto, si vedono le persone sventolare bandiere rosse, il colore del “sangue dei martiri”, verdi, il colore dell’Islam, e bandiere bianche decorate con slogan religiosi, oltre a ritratti del generale, piangendo e gridando “Morte all’America”. “Quelle che sembrano essere milioni di persone stanno partecipando alla ... Leggi la notizia su tpi

