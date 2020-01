Grande Fratello Vip, svelati altri nomi, il web insorge: ‘Troppi vecchi’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Nelle ultime ore sono stati svelati altri concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Dal web iniziano ad arrivare critiche e polemiche. Grande Fratello Vip: il cast fino ad oggi Mercoledì 7 gennaio inizierà su Canale 5 la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality doveva iniziare a fine ottobre, ma Mediaset ha deciso di posticiparlo al 2020. Alfonso Signorini è al timone del programma e sarà affiancato in tutte le puntate da Wanda Nara e Pupo, nuovi opinionisti. Fino ad oggi sono stati rivelati diversi concorrenti della nuova edizione attraverso diverse modalità. Sicuramente entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 4 Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia. E ancora Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa, Fabio Testi, Licia Nunez, Andrea Montovoli. Non è finita qui. Nel cast ci saranno quattro ... Leggi la notizia su kontrokultura

