Genoa Sassuolo | Pinamonti in tribuna | ecco il motivo

Andrea Pinamonti è stato spedito in tribuna da Davide Nicola per il match contro il Sassuolo: cessione in vista? Nella distinta ufficiale del Genoa per il match contro il Sassuolo, manca il nome di Andrea Pinamonti. Questo perchè il giovane attaccante rossoblù è stato spedito in tribuna da Davide Nicola. Motivi di mercato? L'ex Inter è in uscita e interessa alla SPAL, ma non sarebbe solo questa la ragione. Fonti interne riferiscono di un problema fisico accusato da Pinamonti nell'ultimo allenamento dei rossoblù.

