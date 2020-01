FORMAZIONI Genoa Sassuolo: Berardi in panchina, Sanabria titolare (Di domenica 5 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Genoa Sassuolo Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Sassuolo, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Genoa (3-5-2) – Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Sanabria, Pandev. All. Nicola. Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traorè, Duncan, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

