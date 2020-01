Dottori in corsia: Federica Sciarelli con l'ultima puntata stasera su Rai3! (Di domenica 5 gennaio 2020) Dottori in corsia arriva oggi su Rai3 con l'ultima puntata della nuova stagione condotta da Federica Sciarelli: ecco le storie di Alessandro e Cristian. L'ultima puntata di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù arriva stasera su Rai3 con Federica Sciarelli che racconterà le storie di Alessandro e Cristian. La docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, racconta le storie a lieto fine dei piccoli pazienti dell'ospedale, delle loro famiglie e dei medici che ruotano loro intorno, tutti impegnati nella quotidiana ricerca della guarigione. Nell'ottava e ultima puntata Federica Sciarelli ripercorre le storie di Alessandro e Cristian: due vicende molto diverse, piene di coraggio e fiducia, di estrema dedizione da parte di medici e infermieri e ... Leggi la notizia su movieplayer

bambinogesu : Questa sera, su @RaiTre, andrà in onda l'ultima puntata di #Dottoriincorsia. Conoscerete le storie di Cristian e Al… - annmavi : RT @bambinogesu: Questa sera, su @RaiTre, andrà in onda l'ultima puntata di #Dottoriincorsia. Conoscerete le storie di Cristian e Alessandr… - fedram67 : RT @bambinogesu: Questa sera, su @RaiTre, andrà in onda l'ultima puntata di #Dottoriincorsia. Conoscerete le storie di Cristian e Alessandr… -