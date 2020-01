Calciomercato Inter: il Chelsea piomba su Gabigol, scambio con Giroud? (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Inter: secondo i media inglesi, il Chelsea di Frankie Lampard è Interessato a Gabigol. scambio con Giroud? Il tormentone Gabigol è destinato a perdurare per tutto il mese di gennaio. Il brasiliano ha terminato il periodo di prestito al Flamengo e ora aspetta di conoscere la sua nuova destinazione. Inutile dire che il suo desiderio sarebbe quello di rimanere nel club di Rio de Janeiro ma l’offerta presentata dai brasiliani all’Inter è ritenuta troppo bassa. Per questo motivo anche alcuni club europei stanno pensando a Gabigol. Tra questi c’è il Chelsea di Frankie Lampard che, secondo il Daily Express, proporrà ai nerazzurri il cartellino di Giroud più conguaglio economico. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Il Chelsea piomba su Gabigol: Lampard ha individuato nel brasiliano l'obiettivo numero uno per l'attacco dei 'Blues… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter si muove per #Eriksen: tutto quello che c'è da sapere - Gazzetta_it : #Premier In Inghilterra: “#Eriksen vuole l’@Inter già a gennaio” -