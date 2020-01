Sci alpino, Petra Vlhova demolisce Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria! Rivelazione Martina Peterlini (Di sabato 4 gennaio 2020) Petra Vlhova spezza l’egemonia di Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Zagabria, conquistando il suo undicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il sesto nella specialità. Una vittoria ipotecata già dopo una prima manche semplicemente perfetta da parte della nativa di Liptovský Mikuláš, che aveva rifilato oltre un secondo di vantaggio a tutte le avversarie. Seconda posizione per Mikaela Shiffrin, che dunque ferma la sua striscia di successi consecutivi. Erano sei le vittorie dell’americana, addirittura 18 negli ultimi 20 slalom disputati, ma proprio in quelle due circostanze era stata Vlhova ad imporsi. Una gara completamente a parte per le due slalomiste. Vlhova ha vinto con 1.31 su Mikaela Shiffrin, mentre al terzo posto ha chiuso l’austriaca Katharina Liensberger, staccata addirittura di oltre tre secondi (+3.49) TRA POCO L’AGGIORNAMENTO ... Leggi la notizia su oasport

