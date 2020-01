Reddito di cittadinanza 2020: come si può spendere? Spese ammesse e acquisti vietati (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Reddito di cittadinanza prosegue nel 2020, ma come è stato per l’anno scorso c’è una gran confusione a riguardo. I possessori card RdC dovranno prestare molta attenzione alle Spese effettuate. Gli acquisti vietati sono molti più di quelli che si pensano e tra questi ci sono anche Spese online e gioielli. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla questione. Spese vietate con il Reddito di cittadinanza Iniziamo con le Spese vietate che comprende armi, gioco d’azzardo, ma anche gioielli e articoli di pellicceria. Il Reddito di cittadinanza è destinato alle persone bisognose e anche quest’anno si conferma come un sussidio e quindi destinato ai beni di prima necessità. La tessera del Reddito di cittadinanza è a tutti gli effetti una Postepay che non potrà essere utilizzata per acquisti online e all’estero. Questo vuol dire che non si può usare la card per ... Leggi la notizia su urbanpost

