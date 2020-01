Ragazze investite a Roma, maxiconsulenza per chiarire la dinamica (Di sabato 4 gennaio 2020) Per ricostruire la dinamica dell'incidente su corso Francia a Roma, che la notte tra il 21 e il 22 dicembre è costato la vita a Gaia e Camilla, travolte dell'auto guidata da Pietro Genovese, servirà una maxiconsulenza tecnica. La Procura della Capitale ha deciso di affidare agli specialisti una serie di accertamenti per riuscire a chiarire, in ogni suo dettaglio, cosa è avvenuto poco dopo la mezzanotte all'altezza dell'incrocio con la rampa di accesso alla tangenziale. Sessanta giorni per completare le verifiche Venerdì a piazzale Clodio si è svolto un vertice tra inquirenti per procedere alla nomina dei consulenti, a cui sarà affidato un mandato di 60 giorni per completare le verifiche. Chi indaga punta, in primo luogo, ad accertare la velocità a cui viaggiava il suv e il punto preciso dell'impatto con le due Ragazze, in modo da poter chiarire definitivamente se le due giovanissime ... Leggi la notizia su tg24.sky

