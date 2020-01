Previsioni meteo Epifania: temperature in calo, gelo, venti a 80km/h (Di sabato 4 gennaio 2020) Se per la giornata di Natale in tutta l’Italia sono stati registrati valori record, le Previsioni meteo per l’Epifania 2020 mostrano invece un brusco calo delle temperature. Le minime, infatti, scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Potrebbero verificarsi, inoltre, delle gelate e i venti soffieranno fino a 80 km/h. La nostra penisola, secondo le Previsioni, sarà investita da una massa di aria fredda proveniente dal Polo Nord. Tutto questo porterà già da domenica sera, e per tutta la giornata di lunedì 6 gennaio, temperature rigide. meteo Epifania 2020 La chiusura delle feste natalizie porterà un grande cambiamento climatico: per la giornata dell’Epifania 2020, infatti, le Previsioni meteo vedono un calo delle temperature. I valori si attesteranno al di sotto delle medie stagionali a causa di una massa di aria fredda dall’Artico. Il transito di un ... Leggi la notizia su notizie

