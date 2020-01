Precipita per 20 metri in un burrone a Tolmezzo: muore sul colpo (Di sabato 4 gennaio 2020) Una donna di 53 anni è Precipitata in un burrone a Tolmezzo, in provincia di Udine: Rita Rugo era di ritorno da un’escursione insieme a tre suoi compagni. All’improvviso sarebbe Precipitata per 20 metri e sarebbe morta sul colpo davanti alla figlia e al marito. La donna, da quanto si apprende, stava camminando lungo l’itinerario CAI443 che da Illegio conduce al Monte Amariana attraversando il Bivacco Cimenti-Floreanini. Per cause ancora in fase di accertamento sarebbe Precipitata nel vuoto. Tolmezzo, Precipita nel burrone Tragedia a Tolmezzo, vicino a Udine: una donna di 53 anni ha perso al vita sul colpo dopo essere Precipitata in un burrone per circa 20 metri. Secondo le prime informazioni, Rita Rugo, di origini carniche ma residente in provincia di Udine, sarebbe scivolata lungo il sentiero CAI443. Si trovava insieme a tre compagni di cordata (il marito, la figlia ... Leggi la notizia su notizie

