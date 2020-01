Morta la regista Lorenza Mazzetti, sopravvisse a strage nazista (Di sabato 4 gennaio 2020) Sopravvissuta a uno sterminio nazista in Toscana nel 1944, è Morta oggi a Roma, a 92 anni, la scrittrice e regista Lorenza Mazzetti. La sua vicenda personale la vide nel 1944 superstite con la sorella gemella Paola della strage nazista di Focardo di Rignano sull'Arno (Firenze), paese dove viveva dopo esser stata adottata con la gemella Paola da Robert Einstein, cugino dello scienziato Albert Einstein. Chi era Lorenza Mazzetti Nata a Roma il 26 luglio 1927, Lorenza, orfana, viene adottata nel 1937 da Robert Einstein (cugino dello scienziato) e sua moglie, che vivevano in una villa a Rignano sul'Arno. Nel 1944, vede uccidere buona parte della sua famiglia adottiva dalle SS su ordine di Hitler, che voleva morti tutti i famigliari di Albert Einstein. Scampa alla strage Robert, che però per il dolore si suicida. A inizio anni '50 Lorenza si trasferisce a Londra, dove viene ammessa alla Slade ... Leggi la notizia su tg24.sky

