Milano, domenica 5 gennaio musei civici gratis e biglietti ridotti per Leonardo e Canova (Di sabato 4 gennaio 2020) Torna l'iniziativa "domenica al museo": il 5 gennaio 2020 tutti i musei civici di Milano saranno aperti gratuitamente a milanesi e turisti. Orario prolungato e biglietti ridotti invece per due mostre finora molto apprezzate: "Leonardo mai visto" al Castello sforzesco e "Canova. I volti ideali", allestita alla Gam, Galleria d'arte moderna. Leggi la notizia su milano.fanpage

SanremoAncheNoi : RT @SanteriaMilano: Domenica 19 Gennaio in #SanteriaToscana31 Saverio Raimondo torna ad esibirsi live dopo il successo de “Il Satiro Parla… - CleliaMussari : a sx Milano adesso, a dx Napoli domenica ma qui il sentimento è diverso: forse il mare che non c’è non mi fa scrive… - SanteriaMilano : Domenica 19 Gennaio in #SanteriaToscana31 Saverio Raimondo torna ad esibirsi live dopo il successo de “Il Satiro P… -