L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) ARIETE ★★★ Amici dell’Ariete, avete trascorso delle grandiose feste ma lo stress da rientro si farà sentire tutto d’un colpo. Non temete, un energico ingresso di Marte nel segno vi darà la forza per affrontare il ritorno al lavoro. TORO ★★★ Cari amici del Toro, il rientro sarà carico di energia. Siete pronti a investire tutto nel lavoro! Meglio così, perché invece col partner ci saranno nuove incomprensioni. La vostra priorità rimane comunque quella finanziaria: non mollate. GEMELLI ★ Cari Gemelli, feste al massimo ma che fatica! Tra viaggi, cibo e camminate vi siete stancati parecchio e il rientro sarà scarico. Questo malessere potrebbe riflettersi nei rapporti personali, perciò state attenti a non parlare a sproposito. CANCRO ★ Amici del Cancro, Luna vi volta le spalle e il cambio di rotta sarà difficile da gestire. Rimboccatevi le maniche perché il partner potrebbe risentire ... Leggi la notizia su velvetgossip

