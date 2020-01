Laura Cremaschi Instagram, stupefacente a Dubai: «Il costume sta per scoppiare!» (Di sabato 4 gennaio 2020) Laura Cremaschi a breve tornerà in Tv con le nuove puntate del game show di Canale 5 Avanti un altro. Tra una prova e l’altra, la showgirl ha trovato il tempo di partire per una vacanza. Laura ha scelto come meta del suo viaggio Dubai. La bellissima Laura Cremaschi su Instagram ha pensato bene di condividere questa esperienza con i suoi followers e così poche ore fa ha postato una sua foto a dir poco stupefacente. Il suo fisico perfetto, grazie al duro allenamento quotidiano in palestra, ha completamente catturato l’attenzione di tutti quanti. Non c’è nulla da fare, il suo décolleté non passa mai inosservato. Leggi anche –> Laura Cremaschi Instagram, curve strizzate nel micro bikini: «Quel neo è irresistibile!» Laura Cremaschi Instagram: stupefacente a Dubai La bellissima Laura Cremaschi ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Live life with no ... Leggi la notizia su urbanpost

