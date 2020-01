Il director di God of War Cory Barlog elogia Sony e la libertà creativa concessa agli sviluppatori (Di sabato 4 gennaio 2020) Il director di God of War, l'acclamato best seller di PlayStation 4, Cory Barlog, ha speso delle parole molto lusinghiere verso Sony Interactive Entertainment e la grande libertà creativa concessa loro durante lo sviluppo dei loro titoli.Interrogato proprio sulla questione della libertà creativa e di come molti publisher preferiscano esercitare un minimo di controllo sui titoli sviluppati dai team sotto di loro, Balrog ha riconosciuto che si tratta del modus operandi di alcune compagnie, ma che Sony si discosta da loro proprio perché permette ai team di sviluppo di fare quello che più desiderano.Ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore durante un'intervista a Playstation Access:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

