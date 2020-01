Il chihuahua abbaia mentre rubano, i ladri lo uccidono affogandolo nel water (Di sabato 4 gennaio 2020) Non conta quanto o cosa ti rubino, il vero incubo è se i ladri uccidono il tuo animale domestico. Un furto così crudele è accaduto a Torre Boldone. Sconvolta la proprietaria che rincasata, con il cuore in gola, si è trovata davanti ad una scena che non dimenticherà facilmente. Tutto a soqquadro, furto di denaro e preziosi ma soprattutto Attila ucciso. Uno choc nello choc: per riprendersi ci vorrà del tempo, e l’amore per un altro piccolo chihuahua. Si legge sul Corriere:Allora è uno strazio che non trova parole. Sono questi il dolore e lo choc che ieri ha provato la proprietaria di Attila, un piccolo chihuahua di 2 anni. Un chilo e mezzo di pelo bianco e due occhi vispi. Trovato morto, a testa in giù, con la testa affogata nel water di casa a Torre Boldone (in provincia di Bergamo). Lo hanno tolto di mezzo così i ... Leggi la notizia su huffingtonpost

lotor1979 : Queste merde dovrebbero morire... morire soffrendo... buonisti del cazzo che avete permesso a questa feccia di spad… - czl2003 : Il chihuahua abbaia durante il furto, i ladri lo uccidono affogandolo nel water. Ai ladri augur… - selcinosa : RT @HuffPostItalia: Il chihuahua abbaia mentre rubano, i ladri lo uccidono affogandolo nel water -