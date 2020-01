Giulia De Lellis dopo il furto si rivolge ai suoi fan: “Grazie per esserci stati e a chi ci sarà!” (Di sabato 4 gennaio 2020) dopo la notizia del furto in casa ai danni di Giulia De Lellis, l’influencer romana torna a parlare sui social e con qualche giorno di ritardo augura ai suoi fan che questo 2020, appena iniziato, possa essere ricco di momenti belli ed emozionanti. Un augurio che trasuda positività, affatto scontata dopo quanto accaduto durante le festività natalizie. L’augurio ai suoi fan su Instagram Giulia De Lellis ancora una volta si conferma una delle influencer più apprezzate sui social, il suo modo sempre positivo di condividere tutto ciò che le capita è forse uno dei motivi che spingono gli utenti dei vari social network a preferire il suo modo di interagire. dopo aver motivato, qualche giorno fa, la sua assenza dai social, in seguito ad un furto terribile che l’ha privata di numerosi oggetti di valore, la giovane ha dichiarato di voler cambiare il suo modo di comunicare ... Leggi la notizia su forzazzurri

