Frances Arnold, Nobel per la chimica 2018, ha ritirato uno studio pubblicato su “Science”. E si è scusata (Di sabato 4 gennaio 2020) Anche ai migliori capita di sbagliare. È il caso di Frances Arnold, biochimica statunitense e vincitrice del premio Nobel per la chimica nel 2018 che ha ritirato uno studio pubblicato sulla rivista Science. A rendere nota la decisione è stata la scienziata stessa che, in un tweet, ha spiegato come lei e il suo team di ricercatori non era riuscito a replicare i risultati della sperimentazione descritti nella pubblicazione, apparsa sulla rivista scientifica il 10 maggio 2019. Le scuse della scienziata Frances Arnold «Per il mio primo tweet del 2020 relativo al lavoro, sono totalmente amareggiata nell’annunciarvi che abbiamo ritirato il documento dello scorso anno sulla sintesi enzimatica dei beta-lattamici. Non è stato possibile replicare il lavoro», ha scritto la scienziata su Twitter. «Fa male ammetterlo – prosegue Arnold – ma è ... Leggi la notizia su open.online

