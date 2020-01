Dieselgate: Volkswagen apre a risarcimenti per 440.000 clienti (Di sabato 4 gennaio 2020) 440 mila clienti in Germania chiedono di essere risarciti dal colosso dell'auto. Il procedimento giudiziario è arrivato alla corte d'appello di Braunschweig Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Dieselgate: Volkswagen apre a risarcimenti per 440.000 clienti - infoiteconomia : Volkswagen, le novità sui risarcimenti per il dieselgate - GenovaOn : La Volkswagen in trattativa per risolvere la causa di massa “dieselgate” -