Ciclocross, Van der Poel e del Carmen Alvarado confezionano la doppietta Alpecin a Gullegem (Di sabato 4 gennaio 2020) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) timbra nuovamente il cartellino e conquista la 18esima vittoria in 19 gare disputate, nonché la nona consecutiva, nella stagione 2019-2020 di Ciclocross. Il campione del Mondo, in quel di Gullegem (Belgio) ha vinto, come da prassi, levandosi tutti di ruota. Secondo posto per il belga Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) e terzo per il neerlandese Corné van Kessel (Tormans). Ai piedi del podio un ottimo Wout Van Aert (Jumbo-Visma), il quale era alla seconda uscita stagionale. Il vincitore della tappa di Albi del Tour de France 2019 ha dimostrato di poter già dare del filo da torcere ai migliori per cinquanta minuti, prima di calare negli ultimi dieci. Gara tranquilla nei primi trenta minuti, con un drappello composto da Van Aert, van der Poel, Vanthourenhout e van Kessel che si è sganciato molto presto dal resto dei partecipanti e ha preso ... Leggi la notizia su oasport

