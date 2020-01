Calciomercato Real Madrid, colpo Reinier: 30 milioni al Flamengo (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Real Madrid mette a segno un colpo in prospettiva: i Blancos hanno praticamente acquistato il giovane brasiliano Reinier Il Real Madrid mette a segno un importante colpo in prospettiva. Il club madrileno infatti, come riportato da Marca, ha chiuso la trattativa con il Flamengo per il giovane trequartista brasiliano Reinier Jesus. Grande investimento per il club di Florentino Perez, che verserà nelle casse del Flamengo 30 milioni di euro. Il trequartista brasiliano (classe 2002) sarà aggregato alla squadra B, il Castilla, per prepararlo alla prima squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

