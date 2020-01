Alessia Marcuzzi ‘sbranata’ per l’ultima foto: “Sei davvero ridicola” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra i tanti vip anche Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive per trascorrere i giorni di festa. Dopo Dubai, la bella conduttrice romana è volata con il marito e la figlia Mia in uno dei più bei atolli dell’arcipelago per brindare al nuovo anno e, sempre come molti altri personaggi dello spettacolo, anche la Marcuzzi aggiorna costantemente il suo profilo Instagram. In questi giorni è veramente affollato di scatti mozzafiato in cui Alessia, splendida 47enne, mette in mostra tutta la sua bellezza e perfetta forma fisica in costume da bagno. Anche senza, per la verità, Uno degli ultimi post, difatti, è quello che la ritrae in Senza veli, ma di spalle, mentre si rilassa in una piscina con vista sull’oceano. I commenti estasiati dei fan, nemmeno a dirlo, non si sono fatti attendere. Tutti concentrati sulla ‘vista’ in primo piano. Ovvero sul suo lato B e la sua schiena nuda, più che su ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

