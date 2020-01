Whirlpool, i lavoratori di Napoli volontari al pranzo della solidarietà (Di venerdì 3 gennaio 2020) I lavoratori della Whirlpool di via Argine partecipano al pranzo di solidarietà di inizio anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “Partecipiamo come volontari – spiegano -, vicini agli ultimi, mettendoci al servizio e portando i pasti ai bisognosi”. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli, coinvolge circa 500 cittadini in difficoltà e 100 volontari. “Napoli risponde all’appello della solidarietà e non lascia indietro gli ultimi – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno -. Siamo veramente soddisfatti di poter regalare un inizio di anno piacevole a chi vive, per i più svariati motivi, in grave difficoltà, come augurio di una vita migliore”. L'articolo Whirlpool, i lavoratori di Napoli volontari al pranzo della solidarietà proviene da ... Leggi la notizia su ildenaro

