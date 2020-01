Una tragica proposta di matrimonio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il giorno di Natale, Jorge Corona decise di fare una richiesta a Montserrat Rodríguez, la sua ragazza, che considerava l’amore della sua vita. Ciò che non immaginava era che stava per accadere una tragedia. Durante le prime ore di mercoledì 25 dicembre scorso, Jorge è morto in un incidente stradale subito dopo aver pronunciato l’emblematica domanda: “Mi vuoi sposare?” Ha detto “sì” e molto soddisfatta della richiesta, ha iniziato a sognare come sarebbe stato il suo matrimonio magico. Montserrat era devastata, il suo sogno di celebrare il suo matrimonio il prossimo gennaio era impossibile, tutta la felicità del giorno di Natale era svanita. Erano passate solo due ore da quando le aveva chiesto di sposarsi quando ricevette la peggiore delle notizie. È stato il giorno più bello della mia vita. L’amore della mia vita mi ha proposto di sposarlo, ma ... Leggi la notizia su bigodino

