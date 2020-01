Smog: stop alle auto in città, solo 31 metri quadrati di verde a testa (Di venerdì 3 gennaio 2020) A favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano e la situazione peggiora nelle metropoli del nord con valori che vanno dai 17,9 di Milano ai 22 di Torino: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle limitazioni del traffico entrate in vigore con il nuovo anno in molte città per il contenimento dell’inquinamento dell’aria, dal Piemonte alla Lombardia, dall’Emilia Romagna fino alla Capitale. “A Roma – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – stop alla circolazione per ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e ad autoveicoli a benzina Euro 2 mentre a Torino lo Smog fa scattare il livello ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

