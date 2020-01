Raid Usa a Baghdad, la minaccia dei pasdaran: «Gli Stati Uniti si ritirino o comprino bare per i loro soldati» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Hanno ucciso il capo delle loro unità speciali e ora i pasdaran minacciano ritorsioni. Durissima la minaccia del vice capo dei guardiani della rivoluzione. «Gli Usa devono cominciare a ritirare le loro forze dalla regione irachena da oggi o cominciare a comprare bare per i loro soldati», ha detto Mohammad Reza Naghdi, citato dall’agenzia Fars. “US must leave the region Iraq today, or it must go to the market to order caskets for its soldiers” – Iranian Revolutionary Guard commander, Gen. Mohammad Reza Naghdi— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 3, 2020 «Il regime sionista (Israele, ndr) dovrebbe fare le valigie e tornare nei Paesi europei, da dove è venuto, altrimenti subirà una risposta devastante dalla Ummah islamica. Possono scegliere, a noi non piacciono gli spargimenti di sangue», ha aggiunto. Il Raid notturno, condotto dagli Stati Uniti in Iraq dopo ... Leggi la notizia su open.online

repubblica : Raid Usa, Teheran: 'E' atto di terrorismo, sarà dura vendetta'. Biden contro Trump: 'Ha lanciato dinamite in una po… - repubblica : Raid Usa a Bagdad. Biden: 'Trump ha lanciato dinamite in una polveriera'. Teheran: 'Terrorismo internazionale, ci v… - repubblica : Raid Usa a Bagdad, ucciso il generale iraniano Soleimani. Il Pentagono: 'L'ordine partito da Trump' [aggiornamento… -